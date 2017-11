Ubisoft Berlino aprirà a inizio 2018 e lavorerà alla serie di Far Cry

ha svelato oggi maggiori informazioni sul suo nuovo studio di sviluppo a Berlino . Lo studio collaborerà a progetti dedicati ai principali marchi di, iniziando dalla pluripremiata serie di

Istvan Tajnay è stato nominato Responsabile dello studio e riferirà direttamente a Benedikt Grindel, Direttore generale di Ubisoft Blue Byte. Istvan lavora in Ubisoft Blue Byte dal 2012, ultimamente con la carica di Direttore operazioni. Lo studio di Berlino aprirà ufficialmente i battenti all’inizio del 2018.

“Siamo davvero entusiasti di aprire un nuovo studio Ubisoft a Berlino e lavorare alla serie di Far Cry insieme agli altri team di Ubisoft”, ha dichiarato Istvan Tajnay, Responsabile dello studio di Ubisoft Berlino. “Nel primo anno, creeremo un primo team di 50 sviluppatori per ogni area di competenza. Stiamo già assumendo per queste posizioni e finora l’accoglienza è stata assolutamente positiva con candidati di altissimo livello.”

Il nuovo studio è localizzato nel cuore di Berlino, a pochi minuti a piedi dal famoso viale Kurfürstendamm, lo zoo di Berlino e la Kaiser Wilhelm Memorial Church.

“Come parte della strategia di crescita globale di Ubisoft, nutriamo grande speranze nel creare i nostri team in Ubisoft Berlino nel corso dei prossimi anni. Tuttavia, questa crescita dipenderà anche dallo sviluppo futuro dei videogiochi in Germania”, ha dichiarato Benedikt Grindel, Direttore generale dello studio Ubisoft Blue Byte. “Sono certo di aver trovato un ottimo responsabile in Istvan Tajnay, che è sicuramente pronto ad affrontare questa sfida. E in un certo senso stiamo anche riportando a casa lo sviluppo di Far Cry, il che è davvero fantastico.”

Ubisoft Berlino è il terzo studio di Ubisoft in Germania, oltre ai due studi di Blue Byte a Düsseldorf e Mainz. Ubisoft ha più di 12.000 dipendenti in tutto il mondo, di cui l’80% è impegnato nella produzione. Oltre allo studio di Berlino, Ubisoft sta aprendo nuovi studi anche a Saguenay (Quebec, Canada), Stoccolma (Svezia) e Bordeaux (Francia).