Ubisoft Black Friday: da Gamelife gli sconti sui migliori giochi, da Far Cry 6 a Valhalla

Il Black Friday è una cosa seria e Gamelife lo sa bene: oltre ad un volantino Spendimeno nuovo di zecca, la nota catena ha lanciato anche una promozione specifica per i videogiochi pubblicati da Ubisoft. Scopriamo assieme le offerte più interessanti.

Apre la fila il gioco più recente del lotto, Far Cry 6, che può essere acquistato a 49 euro nelle versioni per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Volendo, c'è a disposizione anche la Gold Edition per PS4 e PS5 a 69 euro anziché 101 euro (include il Season Pass con tutti i DLC). Assassin's Creed Valhalla è invece offerto a 29 euro su PS4, Xbox One e Xbox Series X|S, mentre Watch Dogs Legion a 24 euro nelle edizioni PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Stesso prezzo anche per Immortals Fenix Rising su PS4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, che diventa 29 euro per l'edizione Nintendo Switch. In vista del Natale e delle serate in famiglia, consigliamo pure Just Dance 2022 a 39 euro su PlayStation 4 e PS5, e a 49 euro su Nintendo Switch.

Potete consultare la lista completa dei giochi Ubisoft in sconto sul sito di Gamelife. Già che ci siete, date anche un'occhiata alle offerte sulle esclusive PlayStation, ci sono pure dei giochi PS5 a prezzo scontato come Ratchet & Clank Rift Apart a 59 euro e Demon's Souls a 49 euro.