Ubisoft sta cancellando gli account inattivi su PC? Arrivano importanti chiarimenti

Negli scorsi giorni è emersa la possibilità che Ubisoft stia cancellando i vecchi account inattivi su PC, mettendo dunque a serio rischio le librerie di giocatori che da diverso tempo non accedono al proprio profilo Ubisoft Connect. Ma la realtà sarebbe ben diversa.

Interpellato dal portale Dualshockers, un portavoce di Ubisoft ha infatti confermato che la compagnia non ha intenzione di cancellare account con giochi regolarmente acquistati, fornendo maggiori chiarimenti sulla controversa iniziativa. E' infatti vero che Ubisoft sta disattivando account non utilizzati da molto tempo, tuttavia, spiega il portavoce, "l'eliminazione degli account segue un procedimento molto restrittivo" che deve tenere in considerazione quattro criteri chiave: uno di questi si riferisce esplicitamente alle librerie dei giocatori, sottolineando che "gli account che includono giochi acquistati su PC non possono essere presi in considerazione per la cancellazione".

Gli altri tre criteri presi in esame da Ubisoft riguardano l'attività dell'account, da quanto tempo prosegue la sua eventuale inattività, e la possibile presenza di un abbonamento a qualche servizio all'interno dell'account. "In pratica fino ad oggi non abbiamo mai cancellato account con un'inattività inferiore ai 4 anni", ha aggiunto il portavoce. Il punto focale del discorso, comunque, è che Ubisoft non sta cancellando le librerie dei giocatori inattivi, e dunque non c'è alcun rischio di perdere i giochi regolarmente acquistati su PC.

E in caso un account venga cancellato per errore, infine, Ubisoft mette a disposizione il proprio supporto per recuperare il profilo andato perso, così da ripristinarlo interamente.