Ubisoft sta cancellando i 'vecchi account': a rischio la libreria degli utenti PC

Come segnalato da un utente su Twitter, Ubisoft sta provvedendo a letteralmente cancellare gli account particolarmente datati su Ubisoft Connect, il marketplace e piattaforma di gioco che la compagnia dedica agli utenti PC.

L'utente in questione ha ricevuto una mail da parte di Ubisoft, pensando in un primo momento che si trattasse di un tentativo di phishing. Tuttavia la mail è autentica: la compagnia di Yves Guillemot sta cancellando gli account anziani e da molto tempo inattivi, mettendo a repentaglio la salvaguardia delle libreria dei giocatori.

"Abbiamo notato che non hai utilizzato il tuo account Ubisoft associato all'indirizzo e-mail X. Abbiamo temporaneamente sospeso il tuo account Ubisoft e lo chiuderemo definitivamente tra 30 giorni in conformità con i nostri Termini di utilizzo. Se desideri mantenere il tuo account Ubisoft, puoi annullarne la chiusura facendo clic sul pulsante Annulla in basso prima del 17-08-2023", è ciò che recita la mail.

Quando il giocatore ha chiesto ulteriori delucidazioni, il supporto Ubisoft ha così risposto: "Ciao. Volevamo solo avvisarti che puoi evitare la chiusura dell'account accedendo al tuo account entro 30 giorni (dalla ricezione dell'e-mail in foto) e selezionando il collegamento 'Annulla chiusura account contenuto nell'e-mail'. Certamente non vogliamo che tu perda l'accesso ai tuoi giochi o al tuo account, quindi se hai difficoltà ad accedere, crea un caso di supporto con noi".

Come possiamo evincere da quest'ultimo intervento, i giocatori rischiano di perdere i giochi acquistati sullo store di Ubisoft, il tutto semplicemente perché inattivi da molto tempo sulla piattaforma PC.

