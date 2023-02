Ubisoft avrebbe cancellato Codenamed Renaissance, un gioco stile Minecraft mai annunciato

Stando agli ultimi rumor, Ubisoft avrebbe cancellato tanti di giochi mai annunciati, tra cui Project Q e Watch Dogs.EXE, ma non solo perché tra i giochi il cui sviluppo è stato interrotto sembra esserci anche un titolo in stile Minecraft.

Le fonti parlano di "un gioco Voxel in stile Minecraft, focalizzato sulla collaborazione tra i giocatori", il gioco era in fase di sviluppo dal 2018 per PC, PS5 e Xbox Series X/S e tre ex dipendenti Ubisoft lo avrebbero definito come uno dei progetti più interessanti tra quelli in sviluppo presso la compagnia francese.

Il progetto era supervisionato da Jean Guesdon, Creative Director di Assassin's Creed Origins, tuttavia Guesdon ha lasciato Ubisoft dopo 17 anni e dunque non è chiaro cosa succederà a Codenamed Renaissance (questo il nome in codice della produzione) anche se sembra che il gioco sia stato internamente cancellato.

Recentemente anche Watch Dogs.EXE sarebbe stato cancellato e lo stesso vale per il Battle Royale Project Q, inoltre rumor suggeriscono l'arrivo di 11 giochi Ubisoft nel 2024, con il publisher francese che si starebbe impegnando per rimpolpare la propria lineup software per il prossimo anno fiscale, mentre nel 2023 possiamo aspettarci il lancio di giochi come Assassin's Creed Mirage e il nuovo The Crew Motorfest.