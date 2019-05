Ubisoft pone fine alla rivendita di chiavi su PC con la Silent Key Activation

Ubisoft ha siglato un accordo con la compagnia di distribuzione digitale Genba Digital per modificare la metodologia di vendita delle chiavi di attivazione su alcuni negozi third-party, come Fanatical e Games Republic.

Il nuovo metodo è chiamato "silent key activation (SKA)". In sostanza, d'ora in avanti gli store digitali aderenti non forniranno più delle chiavi d'attivazione, bensì indurranno gli acquirenti a seguire un checkout che porterà al riscatto del gioco direttamente sull'account Uplay. Evitando di fornire lunghissime liste di key ai rivenditori, Ubisoft stroncherà sul nascere la rivendita delle stesse sui mercati collaterali - il cosiddetto "grey market".

"Se andate su un sito come Fanatical e comprate un prodotto Ubisoft, verrete indirizzati attraverso un processo di checkout che vi chiederà di accedere con il vostro account Uplay personale - se non ne avete uno, allora vi chiederà di crearlo", ha dichiarato il CEO di Genba, Matt Murphy. "In questo modo, il gioco verrà attivato automaticamente su Uplay. Vi basterà avviare il client per trovare il gioco ad aspettarvi, come se lo aveste acquistato su Uplay Store".



Genba sta lavorando con ben 10 differenti negozi digitali al momento, mentre altri si stanno attrezzando da soli. Murphy crede che entro un anno anche gli altri publisher seguiranno le orme di Ubisoft implementando il nuovo metodo. La libera rivendita delle chiavi potrebbe presto giungere definitivamente al termine. La casa francese, dal canto suo, d'ora in avanti venderà i suoi giochi solo ed esclusivamente su siti terze parti che usano la SKA.