Ubisoft Chengdu sta sviluppando un gioco AAA inaspettato per Switch?

Un recente annuncio di lavoro pubblicato da Ubisoft Chengdu e scoperto dallo YouTuber Doctre81 svela l'esistenza di un misterioso gioco AAA "inaspettato" per Nintendo Switch e altre piattaforme. Di cosa potrebbe trattarsi esattamente?

La descrizione dell'annuncio parla genericamente di "gioco AAA inaspettato da Ubisoft" inoltre viene reso noto che "il candidato ideale dovrà lavorare su PC e Nintendo Switch oltre a contribuire a sviluppare le versioni next-gen di nuovi giochi Ubisoft."

Purtroppo non ci sono altri dettagli in merito ed è difficile capire quale sia il titolo oggetto dell'annuncio. Lo studio cinese di Ubisoft è stato fondato nel 2008 come studio d supporto e in questi anni ha collaborato allo sviluppo di giochi come Scott Pilgrim vs The World The Game, Monkey King Escape, Scrabble, UNO, La Ruota della Fortuna e Might & Magic Duel of Champions, oltre a produzioni AAA del calibro di Assassin's Creed, For Honor e Skull & Bones.

Il riferimento, secondo alcuni, potrebbe essere al nuovo gioco di Star Wars di Ubisoft Massive, con Ubisoft Chengdu impegnata nei porting per PC e Nintendo Switch, tuttavia si tratta solamente di pure speculazioni prive di qualsiasi base solida. L'ipotesi non è da escludere ma lo stesso vale per qualsiasi altro franchise di Ubisoft come Assassin's Creed, Prince of Persia o Splinter Cell ad esempio.

E' voi cosa ne pensate? Quale potrebbe essere il misterioso progetto segreto e inaspettato che vede impegnato (anche?) lo studio Ubisoft Chengdu?