Ubisoft chiarisce: l'IA Ghostwriter 'non sostituirà i veri sceneggiatori'

Ha fatto discutere l'annuncio di Ghostwriter da parte di Ubisoft: stando alle parole dell'azienda, l'IA sarebbe infatti talmente sofisticata da poter scrivere dialoghi tra i personaggi dei suoi giochi partendo soltanto da semplici parole chiave. Arrivano però delle precisazioni in merito a come verrà implementata.

Ubisoft ha infatti sottolineato che Ghostwriter non è da intendersi come sostituta degli sceneggiatori umani, ma al contrario darà loro una mano per elaborare le conversazioni tra NPC alleggerendone così il carico di lavoro. "Ghostwriter non prenderà il posto degli sceneggiatori di videogiochi, servirà infatti per alleviare uno dei lavori più impegnativi: scrivere chiacchierate tra i personaggi. Ghostwriter infatti fornirà loro una prima bozza, permettendo così agli autori di avere più tempo per concentrarsi su altri aspetti della narrativa", specifica Roxane Barth, content wrinting assistant di Ubisoft.

La questione viene poi approfondita da Ben Swanson, una delle menti dietro la nuova intelligenza artificiale, che sottolinea come la potente tecnologia sia stata messa a punto proprio interagendo con numerosi sceneggiatori per comprendere quali sono gli aspetti di scrittura più lunghi e complessi da gestire. "Anziché scrivere le prime bozze dei dialoghi loro stessi, Ghostwriter permette agli autori di selezionare e perfezionare i campioni generati dall'IA. In questo modo, la tecnologia si rivela uno strumento di supporto per il percorso creativo dei team di sviluppo, con ogni interazione e feedback plasmato dagli autori che la utilizzeranno", spiega Swanson.

Non resta dunque che vedere quando e come verrà effettivamente implementata l'IA messa a punto da Ubisoft. Negli scorsi giorni è stata intanto confermata la chiusura di Ubisoft Italia, che in ogni caso non avrà conseguenze su Ubisoft Milano, esterna a questa manovra di riorganizzazione del colosso francese.