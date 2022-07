Ubisoft chiude i server dei vecchi Assassin's Creed: i fan organizzano il tour d'addio

Come già confermato, Ubisoft sta per spegnere i server dei vecchi Assassin's Creed, oltre a moltissimi altri titoli visti originariamente su PS3, Xbox 360 e Wii U. Dal primo settembre 2022 non sarà più possibile accedere alle funzionalità online dei suddetti giochi, che rimarranno ovviamente accessibili nelle loro componenti single player.

Proprio per questo motivo, i fan della serie di punta Ubisoft si preparano a dare il giusto saluto al multiplayer online delle versioni originali di Assassin's Creed Brotherhood (primo gioco del franchise ad implementarlo), Assassin's Creed Revelations e Assassin's Creed III con una sorta di tour d'addio che prevede di giocare tutti assieme le ultime partite in rete prima dello spegnimento definitivo dei server. L'idea è partita da Reddit ed ha subito raccolto gli entusiasmi degli appassionati, che hanno dunque fissato un calendario che coprirà i sei weekend precedenti il prossimo 1 settembre.

Nei fine settimana del 23-24 luglio e del 29-30 luglio si gioca ad Assassin's Creed Brotherhood, mentre nei giorni 5-6 e 12-13 di agosto toccherà ad Assassin's Creed Revelations. Si chiude dunque con Assassin's Creed III, con partite organizzate per le giornate del 19, 20, 26 e 27 agosto. La durata degli eventi, con inizio sempre fissato alle 21:00 ora italiana, sarà di almeno un'ora e chiunque sia interessato è invitato a partecipare, preferibilmente su PC sebbene non venga esclusa la possibilità di giocare anche su PS3 e Xbox 360.

Prenderete parte alle celebrazioni? Tra l'altro Ubisoft disattiverà su PC l'accesso ai DLC di molti giochi, scatenando in questo modo il malcontento dell'utenza.