Ubisoft chiude uffici in Europa? Colpa del calo dei giochi retail, per un leak

In attesa dell'annuncio del nuovo gioco Ubisoft all'E3 2023, in rete rimbalza l'indiscrezione fatta circolare da chi afferma che il publisher francese avrebbe deciso di chiudere diversi uffici in Europa a causa del calo registrato nelle vendite dei videogiochi fisici.

Un utente di ResetEra afferma infatti di aver ricevuto una email confidenziale da Ubisoft che preannuncerebbe la chiusura degli uffici di Ubisoft Benelux dall' 1 aprile.

Con la lettera, i responsabili del publisher transalpino avrebbero informato i propri dipendenti della chiusura ormai prossima di alcuni degli uffici europei di Ubisoft: "Come tutti sappiamo, il mercato è in costante evoluzione e come organizzazione dobbiamo essere al passo con i tempi che cambiano. In questo momento, Ubisoft sta affrontando diverse sfide dovute a fattori esterni, come il calo del volume delle vendite dei giochi fisici a favore delle vendite digitali, la centralizzazione del marketing attraverso la digitalizzazione di tutti i nostri canali di comunicazione, il passaggio delle principali versioni retail al F2P, i giochi mobile, i GaaS e la ridotta importanza degli eventi in presenza".

Nell'email confidenziale che avrebbe inviato Ubisoft, l'azienda francese spiega che in conseguenza dei cambiamenti che stanno interessando l'industria videoludica "il management di Ubisoft ha deciso di chiudere una serie di filiali in Europa per affrontare le sfide del futuro. Sfortunatamente, Ubisoft Benelux rientra tra le filiali interessate e, per questo, è destinata a chiudere l'1 aprile 2023, con la partenza della maggior parte dei dipendenti. A causa di questa chiusura, Ubisoft BV esternalizzerà completamente l'attuale distribuzione dei giochi fisici nel Benelux a un'azienda che sarà annunciata in una fase successiva".

Se confermata, la 'ristrutturazione' di Ubisoft dovrebbe interessare solo le filiali che si occupano della distribuzione dei giochi retail, senza cioè coinvolgere la 'filiera creativa' dei team di sviluppo che compongono la galassia di sussidiarie Ubisoft del Vecchio Continente. Rimaniamo perciò in attesa di una conferma o di una smentita da parte del publisher francese e, come di consueto, vi invitiamo a prendere con le pinze ogni genere di indiscrezione o voce di corridoio.