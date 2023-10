Ubisoft chiuderà i server di 10 giochi a gennaio: c'è anche Assassin's Creed 2

Dopo l'operazione che ha visto coinvolti giochi come Assassin's Creed 3, Far Cry 3 e Splinter Cell Blacklist, Ubisoft ha annunciato l'imminente chiusura di altri 10 titoli facenti ormai parte del passato del publisher d'Oltralpe.

La compagnia guidata da Yves Guillemot ha confermato con una nota sul suo sito ufficiale che, a partire dal 25 gennaio 2024, saranno chiusi i server di titoli come Assassin's Creed 2, Splinter Cell Conviction, Ghost Recon Future Soldier e altri ancora. Di seguito vi riportiamo la lista intera con affianco le relative piattaforme coinvolte dalla decisione.

Assassin's Creed II - Xbox 360

Assassin's Creed Brotherhood - MAC

Assassin's Creed Liberation HD - PlayStation 3, Xbox 360

Assassin's Creed Revelations - PC

Ghost Recon Future Soldier - PC

Heroes of Might and Magic VI - PC

NCIS - PC

R.U.S.E - PC

Splinter Cell: Conviction - Xbox 360

Trials Evolution - PC

"L'anno scorso abbiamo pubblicato un articolo sulla disattivazione dei servizi online per alcuni giochi meno recenti. Oggi abbiamo un aggiornamento per voi, poiché alcuni servizi online aggiuntivi verranno disattivati su diverse piattaforme il 25 gennaio 2024", recita il comunicato di Ubisoft. "La disattivazione di tali servizi per i giochi più vecchi non è qualcosa che prendiamo alla leggera, ma è una necessità poiché la tecnologia che ha guidato tali servizi è diventata obsoleta". Ubisoft ha infine confermato che la disattivazione dei servizi interesserà solo alcune funzionalità online; se avete acquistato questi giochi, potrete dunque continuare a giocarci.