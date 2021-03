Ubisoft sta per chiudere i server di Assassin's Creed 2, Far Cry 2 e altri giochi

Attraverso i propri canali di supporto ufficiali, i rappresentanti di Ubisoft confermano la chiusura imminente dei server multiplayer e delle funzionalità online su PC di diversi videogiochi della compagnia transalpina.

Nella rosa di titoli elencati dal supporto di Ubisoft troviamo Assassin's Creed 2 e Far Cry 2: i server del secondo capitolo dell'epopea action ruolistica di Ubisoft Montreal e del sequel dello sparatutto free roaming ideato da Crytek verranno spenti il 22 maggio 2021.

Sempre per fine maggio, è prevista la chiusura di tutte le modalità multiplayer e funzionalità in rete di giochi come The Settlers 7, Splinter Cell Conviction o Prince of Persia Le Sabbie Dimenticate. Il colosso videoludico francese precisa che la chiusura dei server non comporterà alcuna modifica all'offerta contenutistica singleplayer, che continuerà ad essere disponibile per tutti i giochi dell'elenco a seguire:

Assassin's Creed 2

Prince of Persia: Le Sabbie Dimenticate

Far Cry 2

Anno 1404

Might & Magic: Clash of Heroes

Splinter Cell Conviction

The Settlers 7

Might & Magic X - Legacy

L'iniziativa di Ubisoft fa seguito all'ultimo intervento compiuto nel settembre dello scorso anno dall'azienda francese: in quel caso, i titoli interessati dalla chiusura dei server furono Shape Up per Xbox One, Toy Soldier, Rayman Legends, Far Cry Blood Dragon e la companion app per sistemi iOS di Watch Dogs.