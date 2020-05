Ubisoft cita in giudizio Apple e Google per un 'clone' di Rainbow Six Siege

Dalle colonne di Bloomberg.com apprendiamo che il legali di Entertainment SA si sarebbero attivati per citare in giudizio Apple Inc. e Google LLC con l'accusa di aver pubblicato sui rispettivi store digitali Area F2, un titolo giudicato dal colosso videoludico francese come un "clone" di Rainbow Six Siege.

Area F2 è uno sparatutto multiplayer in arena sviluppato da Ejoy.com, una software house che fa capo ad Alibaba Group Holdings Ltd. Il titolo è disponibile anche da noi, sempre per sistemi mobile iOS e Android, con il nome di Area F2 - Lancio Globale e viene pubblicizzato come "il primo sparatutto con battaglie Close-Quarters per smartphone".

L'FPS tattico di Ejoy.com sta scalando velocemente le classifiche dei giochi più scaricati su App Store e sul negozio di Google Play: l'iniziativa legale intrapresa da Ubisoft punta così a bloccarne la diffusione sugli store digitali più importanti per sistemi mobile iOS e Android, proprio in ragione del plagio che, a loro giudizio, sarebbe stato compiuto nei confronti di R6S.

Come specificato dalla redazione di Bloomberg.com, i rappresentanti di Google e Apple, come pure di Alibaba e degli stessi autori di Ejoy, non hanno ancora commentato la notizia della denuncia presentata dai legali di Ubisoft presso la Corte Federale di Giustizia di Los Angeles nella giornata di venerdì 15 maggio.