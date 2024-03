Ubisoft+ Classics è acquistabile su PlayStation: non serve più l'abbonamento a PS Plus

Ad inizio anno Ubisoft+ si è diviso in Premium e Classic, portando in campo tante novità per il servizio di gaming on demand messo a punto dalla software house. Ubisoft continua a puntare sull'offerta del proprio catalogo in abbonamento, con dei cambiamenti: Ubisoft+ Classics è acquistabile come abbonamento standalone su PS4 e PS5 da quest'oggi.

Il catalogo messo a punto da Ubisoft è ormai noto. I nomi sono parecchi e parliamo di esperienze del calibro di Assassin's Creed The Ezio Collection, Far Cry 3 Classic Edition e molto altro ancora. Tuttavia, come anticipato in apertura Ubisoft+ Classic non richiederà più l'abbonamento a PlayStation Plus. Fino ad ora era possibile accedere alla raccolta di cui sopra attraverso il tier Extra e Premium del servizio di Sony, ma nelle ultime ore la stessa Ubisoft ha ufficializzato la notizia.

Che dire, invece, per i costi di attivazione della sottoscrizione al tier Classic di Ubisoft+? Secondo le informazioni emerse dalle pagine del PlayStation Store, il prezzo di Ubisoft+ Classics è pari a 7,99 euro al mese, come nel caso della controparte su PC. Questo tier permette di accedere ad una moltitudine di giochi popolari rilasciati da Ubisoft nell'arco degli anni, alcuni dei quali sono stati elencati sopra. Si tratta di un'occasione alquanto importante per poter usufruire di una porzione del catalogo di titoli rilasciati da Ubisoft, accessibile ad un prezzo ridotto rispetto alla controparte dell'Ubisoft + Premium. Cosa ne pensate di questa mossa? Siete interessati all'abbonamento, o attendete i prossimi aggiornamenti sui giochi Activision-Blizzard per Ubisoft+?