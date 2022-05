Ubisoft+ Classics: quali sono i giochi gratis con l'abbonamento PlayStation Plus?

A inizio settimana, Ubisoft ha annunciato Ubisoft+ Classics per PS4 e PS5, grazie a questo servizio gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium potranno scaricare una selezione di giochi classici della casa francese senza costi aggiuntivi.

Disponibile dal 23 giugno e riservato al momento ai soli abbonati PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, Ubisoft+ Classics metterà a disposizione vari titoli Ubisoft, tra i giochi confermati fino ad oggi troviamo: Assassin’s Creed Valhalla, Tom Clancy's The Division, For Honor, Child of Light, Far Cry 3 Blood Dragon, Far Cry 4, Steep, South Park Scontri Di-Retti, The Crew 2, Trials Rising, Watch Dogs e Werewolves Within.

Ubisoft promette 27 giochi al lancio del servizio mentre entro la fine dell'anno i giochi disponibili su Ubisoft+ Classics saliranno a circa 50 titoli, l'elenco riportato dunque è provvisorio e soggetto a modifiche e cambiamenti con l'aggiunta di nuove produzioni Ubisoft pronte per il debutto fissato per il 23 giugno in Europa. Oltre a Ubisoft+ Classics, anche la piattaforma Ubisoft+ arriverà su PS4 e PS5, in questo caso però non c'è ancora una data di uscita.