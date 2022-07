Ubisoft+ Classics non ha ancora finito: oltre 50 giochi su PlayStation Plus entro il 2022

Dalle pagine del PlayStation Blog è arrivata la conferma che tra i giochi PlayStation Plus Premium ed Extra di luglio 2022 ci saranno anche diversi giochi della serie Assassin's Creed, che andranno così ad arricchire ulteriormente il catalogo di Ubisoft+ Classics presente nel servizio Sony.

Nello specifico dal 19 luglio saranno disponibili Assassin's Creed: The Ezio Collection, Assassin's Creed IV: Black Flag, Assassin's Creed Unity e Assassin's Creed Rogue. Ma Ubisoft non ha ancora finito con l'aggiungere giochi all'interno del suo catalogo e, anzi, assicura che le sorprese non sono ancora finite. Il colosso francese intende infatti pubblicare più di 50 giochi sul PlayStation Plus entro la fine del 2022 e, calcolando le produzioni già messe a disposizione, significa che ci sono ancora numerosi titoli in arrivo.

Considerato per l'appunto che 27 giochi sono stati inclusi al lancio del nuovo PS Plus, a cui si aggiungono i quattro di luglio 2022, ciò significa che ancora 19 titoli minimo targati Ubisoft devono fare il loro esordio nel rinnovato servizio di Sony, e non è da escludere che la cifra possa risultare ancora più ampia una volta giunti a conclusione dell'anno corrente.

Considerato l'enorme portfolio di IP e produzioni attuali e passate a disposizione dell'azienda, colmare la quantità restante non sarà certo impegnativo: guardando solo all'ultima generazione potrebbero arrivare, ad esempio, Assassin's Creed Syndicate, Watch Dogs Legion, Far Cry 5 e 6, The Division 2 o Rainbow Six Siege, giusto per fare alcuni nomi.

Mancano ancora mesi prima della fine dell'anno, dunque potrebbero presto arrivare novità in tal senso. Ricordiamo infine che Ubisoft Plus è in arrivo anche su Xbox, sebbene per il momento non è stato ancora confermato quando per l'esattezza.