Ubisoft starebbe collaborando con le autorità per contrastare l'utenza tossica

Che il mondo dei videogiochi online sia caratterizzato anche dalla presenza di una fetta d'utenza negativa, avvezza a forti fenomeni di hating, è un fenomeno conosciuto e combattuto anche dalla stessa industria dei videogiochi che si è schierata contro i fan tossici. Un esponente che ha mosso un grande passo in questa direzione è Ubisoft.

Stando a quanto riportato dalla BBC, il Customer Relationship Center della sede di Newcastle della compagnia transalpina starebbe contribuendo a combattere la tossicità online impiegando oltre duecento addetti per una collaborazione a stretto contatto con le autorità. Si tratta di un'iniziativa alquanto importante, che segue a ruota i precedenti tentativi di Ubisoft di arginare il problema dell'utenza malsana nella rete.

Tuttavia, questo "cambio di rotta" in direzione di un mondo digitale più "pulito" potrebbe costituire una grande novità per la stessa Ubisoft e non solo. La fonte, infatti, afferma che l'azienda trasmetterà in modo rapido i casi più gravi di tossicità mediante mezzi di comunicazione online alla polizia del Northumbria. "La polizia cambia continuamente, le esigenze si evolvono e le sfide sono sempre diverse", dichiara il sovrintendente capo della polizia Deborah Alderson.

Nel corso degli anni, i casi che hanno visto un coinvolgimento delle autorità competenti sono stati davvero pochi: si parla di 1/10.000 casi, anche se la polizia è costretta ad intervenire più volte nell'arco di un intero anno solare. L'idea di fondo, però, è quella di procedere ad un livello ulteriore di controllo, che non si limiti alla più comune azione di ban dell'account incriminato di hating online. D'altronde, le molestie dei videogiocatori sono un problema da attenzionare a 360 gradi.