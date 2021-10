Ubisoft è la compagnia videoludica più odiata su Twitter, secondo uno studio

Di recente, RAVE Reviews ha sondato gli animi degli utenti di Twitter per scoprire quali sono i brand che odiano di più. I risultati sono stati molto interessanti, dal momento che ad emergere in questa triste classifica sono stati i brand più famosi del mondo.

Per l'esecuzione di questa singolare ricerca, RAVE Reviews si è avvalsa di un tool chiamato SentiStrenght, che ha raccolto oltre un milione di tweet e valutato il tenore degli stessi, per poi calcolare la percentuale di commenti positivi e negativi. Dopodiché, ha classificato i brand in diverse categorie: a livello generale, il brand più odiato del mondo è risultato essere Sony (che, ricordiamo, non fa solo videogiochi), mentre nella speciale categoria dedicata ai giganti della tecnologia il primato è stato ottenuto da Microsoft.

E nel solo mondo dei videogiochi? Ebbene, dalla ricerca è emerso che la compagnia videoludica più odiata in assoluta su Twitter è Ubisoft, nonostante sforni giochi million seller ogni anno. Il colosso francese è poco gradito in 23 differenti stati del mondo, seguita a distanza da Capcom (malvista in 9 paesi), Game Freak (4 paesi), Konami (3 paesi) e Activision (2 paesi). "Forse nessuna comunità ama odiare quanto quella dei videogiocatori", ha fatto notare RAVE Reviews.

Qualche altra curiosità? Game Freak, studio responsabile dei Pokémon, vanta una percentuale del 100% di tweet negativi in Canada. Uber è il brand più odiato in USA e in UK, mentre tra i fast food la catena ad aver la nomea peggiore è KFC.