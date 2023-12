Ubisoft, compiuto un attacco hacker ai danni dell'azienda: rubati circa 900GB di dati

Dopo il brutto momento per Insomniac con la diffusione di materiale rubato ad opera di Rhysida, un altro colosso dell'industria videoludica ha subito un attacco hacker negli ultimi giorni: Ubisoft. Secondo le informazioni preliminari sopraggiunte in rete, l'obiettivo dell'operazione ammonta a circa 900 GB di dati totali dai server dell'azienda.

L'attacco in questione parrebbe essere avvenuto in data 20 dicembre. Dunque, il tutto sarebbe antecedente a quando Ubisoft ha riattivato a sorpresa i server online di alcuni giochi Xbox 360, ma ancora non vi sono molti dettagli sulle modalità di quanto accaduto. Come dichiarato dalla stessa software house, infatti, si sta cercando di comprendere quanto gravi siano state le violazioni interne, dopo che alcuni tool per gli sviluppatori (e non solo) sono trapelati in rete a seguito del furto.

Secondo quanto riportato dal portale vx-underground, gli attori della minaccia ai danni di Ubisoft avrebbero tentato anche di rubare i dati degli utenti di Rainbow Six Siege. Tuttavia, la compagnia è riuscita ad arginare il problema e ad impedire che potesse essere messo a segno quest'ultimo colpo. Purtroppo, il nome del collettivo o della persona che ha aggirato le difese dei server di Ubisoft è ancora sconosciuto, così come lo sono le modalità che hanno permesso l'accesso ai suddetti contenuti per due giorni. Perciò, almeno per il momento, non ci resta che attendere maggiori informazioni in tal senso.