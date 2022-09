Ubisoft conferma: i giochi acquistati su Google Stadia trasferibili su PC

Google Stadia chiuderà ufficialmente i battenti a gennaio 2023, e la compagnia di Mountain View ha già specificato che tutti gli acquisti effettuati sulla piattaforma di streaming, compresi quelli legati a giochi e componenti aggiuntivi, verranno completamente rimborsati.

Se già nel caso di Hitman sembra ci sia la possibilità di ottenere una copia PC del gioco stealth, arriva ora la conferma da parte di Ubisoft riguardo ai suoi titoli: tutti i giochi della compagnia acquistati tramite Stadia saranno trasferibili e riscattabili su PC tramite Ubisoft Connect.

"Anche se Stadia chiuderà il 18 gennaio 2023, siamo felici di condividere che stiamo attualmente lavorando per portare i giochi che possedete su Stadia su PC tramite Ubisoft Connect", ha dichiarato Jessica Roache, senior corporate communication manager di Ubisoft. "Avremo altro da condividere in merito a dettagli specifici e all'impatto per gli abbonati a Ubisoft+ in un secondo momento".

Ciò significa che gli utenti che potrebbero aver investito nei titoli di Ubisoft su Stadia potranno giocarci di nuovo sul proprio PC senza problemi. Detto questo, alcune persone potrebbero aver optato per Stadia dal momento che non dispongono di una configurazione PC all'altezza, e questo potrebbe indubbiamente costituire un importante problema. Al momento non è chiaro se anche i salvataggi e i progressi in-game saranno trasferibili.

Ubisoft continuerà a investire nel cloud gaming, nonostante l'interruzione di Stadia: "Crediamo nella potenza dello streaming e del cloud gaming e continueremo a spingere i confini per offrire esperienze straordinarie ai nostri giocatori, ovunque si trovino", ha affermato Roache.