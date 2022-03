Ubisoft conferma un problema di sicurezza informatica, i dati non sono a rischio

Ubisoft ha inviato una nota stampa per avvisare che la scorsa settimana la compagnia ha dovuto affrontare un problema di sicurezza informatica che ha causato problemi ad alcuni giochi e servizi, tuttavia i dati dei giocatori non sono stati violati, stando alle informazioni raccolte fino a questo momento.

"La scorsa settimana, Ubisoft ha dovuto affrontare un problema di sicurezza informatica che ha causato l'interruzione temporanea di alcuni giochi, sistemi e servizi. I nostri team IT stanno lavorando, in collaborazione con i più importanti specialisti del settore, per approfondire la questione . Come misura precauzionale abbiamo cominciato a reimpostare le password in tutta l'azienda. Inoltre, possiamo confermare che tutti i nostri giochi e servizi funzionano correttamente e che in questo momento non ci sono prove che i dati personali dei giocatori siano stati violati o esposti a seguito di questo incidente."

Ubisoft tranquillizza dunque la community, tutti i giochi ed i servizi della compagnia funzionano regolarmente e non ci sono prove che i dati personali dei giocatori siano stati rubati, in ogni caso per maggior sicurezza noi vi consigliamo di cambiare la password dell'account Ubisoft, come ulteriore misura precauzionale.

Ricordiamo che in questo momento Ubisoft ha sospeso la vendita dei suoi giochi in Russia e anche i servizi dell'azienda non sono accessibili nel paese.