Ubisoft conferma: Project Q è stato cancellato, addio al multiplayer in stile Fortnite

I leak emersi nelle ultime ore suggerivano la cancellazione di Project Q, un nuovo titolo multiplayer online a cui Ubisoft stava lavorando e di cui sapevamo molto poco. La compagnia di Yves Guillemot è intervenuta ed ha confermato le voci di corridoio.

Entrata in contatto con la redazione di Video Games Chronicles, Ubisoft ha dichiarato che Project Q è stato cancellato. Il portavoce dell'azienda che ha dato la notizia ha spiegato anche il motivo principale per cui il progetto è stato accantonato: "Possiamo confermare che non supporteremo più lo sviluppo di Project Q per concentrarci su progetti prioritari, a cui i nostri team sono stati riassegnati".

Project Q era stato originariamente svelato tramite dei leak, a cui ha fatto seguito un annuncio ufficiale da parte di Ubisoft. Sebbene riecheggiasse Fortnite per stile grafico, la compagnia ci ha tenuto subito a precisare come il titolo non sarebbe stato ascrivibile al genere dei Battle Royale, e che l'intento principale del team sarebbe stato quella di creare un'esperienza PvP divertente. Rumor recenti suggerivano l'arrivo di tre fasi di test del gioco, ma un nuovo developer update ha svelato come lo sviluppo fosse stato ormai interrotto a favore di altri progetti.

Si tratta di un momento complesso per Ubisoft, che ha cancellato altri tre giochi non annunciati e rinviato l'ennesima volta Skull & Bones.