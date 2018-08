Ubisoft conferma: Rainbow Six Siege non uscirà su Nintendo Switch

Ubisoft sta supportando massicciamente Nintendo Switch e nei prossimi mesi il publisher francese pubblicherà vari titoli per la console ibrida della casa di Kyoto, tra cui Starlink Battle for Atlas, Valiant Hearts The Great War e Child of Light, ma non Rainbow Six Siege....

Parlando ai microfoni di Metro Game Central, il Brand Director Alexandre Remy ha confermato che Siege non arriverà su Switch: "No, non porteremo Rainbow Six Siege su Switch, tecnicamente non è possibile farlo, dovremo scontrarci con varie limitazioni, in particolar modo sul fronte del framerate. I 60 fps e gli elementi distruttibili dello scenario sono elementi troppo pesanti per la CPU di Switch."

Anche Assassin's Creed Odyssey sembra destinato a non arrivare su Nintendo Switch, inoltre il publisher francese ha recentemente cancellato il porting di Steep. Tuttavia, Ubisoft ha più volte ribadito come nuovi progetti per la console siano in fase di sviluppo.