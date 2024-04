Ubisoft continua a ridimensionarsi: licenziate 45 persone per 'snellire le operazioni'

Ubisoft continua la propria riorganizzazione interna già avviata nel corso del 2023: dopo la ristrutturazione interna di Ubisoft Montreal, la compagnia francese annuncia ufficialmente il taglio di ulteriori 45 posti di lavoro con lo scopo di snellire le proprie operazioni interne.

Nello specifico i licenziamenti riguardano le divisioni Global Publishing ed Asia-Pacific, come confermato dalla stessa Ubisoft in un comunicato diffuso da GameSpot: "Negli ultimi mesi ogni team all'interno di Ubisoft sta esplorando nuovi metodi per snellire le proprie operazioni e migliorare la nostra efficienza collettiva in modo così da aumentare le nostre chance di successo sul lungo termine. In tale contesto annunciamo l'ulteriore riorganizzazione del Global Publishing e della divisione Asia-Pacific per adattarle all'evoluzione del mercato con un approccio più efficiente ed agile", dichiara Ubisoft.

L'azienda conferma che "questi cambiamenti coinvolgeranno 45 posizioni complessive, non è una decisione che abbiamo preso alla leggera e stiamo fornendo supporto a tutti i nostri colleghi colpiti dai cambiamenti. Vogliamo inoltre esprimere la nostra più profonda gratitudine e rispetto per tutti coloro che hanno dato il loro contributo alla compagnia".

Oltre ai licenziamenti, negli scorsi mesi Ubisoft ha confermato ricavi in calo del 4,1% su base annua, manifestando in ogni caso soddisfazione per i risultati commerciali di Assassin's Creed Mirage e The Crew Motorfest.

