Ubisoft, cosa aspetti ad annunciare il remake di Assassin's Creed 2?

Non è un mistero che Ubisoft sia al lavoro su tantissimi giochi di Assassin's Creed in arrivo nei prossimi anni, tra cui Codename Red ambientato in Giappone, Project Hexe, Assassin's Creed Invictus, Assassin's Creed Project Nebula e Assassin's Creed Nexus 2,

In queste settimane si sono poi aggiunti i rumor sul remake di Assassin's Creed 4 Black Flag in fase di sviluppo e ma ancora non annunciato e privo di una data di uscita. Tanta carne al fuoco dunque... ma un bel remake di Assassin's Creed 2, invece? Perché non è ancora stato annunciato? Lo vedremo mai?

Bello e impossibile: il remake di Assassin's Creed 2

Non è un mistero che Assassin's Creed 2 sia il gioco più amato della serie Ubisoft, un blockbuster che ha riscosso un enorme successo di pubblico e critica e che ha consegnato alla storia il personaggio di Ezio Auditore, nobile fiorentino che è diventato rapidamente l'assassino più famoso e popolare, conosciuto da tutti, anche da chi non ha troppa dimestichezza con i videogiochi. Assassin's Creed II è uscito nel 2009 ed è stato riproposto negli anni in varie raccolte ma a 15 anni dal lancio, non si è mai parlato di un possibile remake, nonostante questo sia richiesto a gran voce dalla community. E invece, si mormora del remake di Assassin's Creed 4 Black Flag, titolo più recente essendo uscito nel 2013.

I motivi per i quali Ubisoft non ha mai annunciato un remake di AC2 possono essere molteplici, dal budget richiesto per una simile produzione alla necessità di trovare uno studio che possa approcciarsi nel migliore dei modi al materiale originale, con l'obiettivo di svecchiare alcune meccaniche di gameplay ma senza stravolgere una formula per molti perfetta. O semplicemente, la volontà di attendere in attesa che il mercato sia più ricettivo. Ubisoft non sembra essere particolarmente fortunata con i remake... basti vedere cosa è successo con gli annunciati remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo e Splinter Cell: il primo ha cambiato team di sviluppo mentre il secondo è praticamente disperso.

Il remake di Assassin's Creed 2 è una operazione commerciale di sicuro successo ma chiaramente richiede un grande investimento di risorse che Ubisoft potrebbe non essere disposta a fare. Oppure, il publisher francese sta semplicemente aspettando il ventesimo anniversario nel 2029?

Noi ce lo auguriamo, e speriamo che Ubisoft possa ascoltare il suo pubblico, da anni desideroso di un remake del secondo Assassin's Creed.