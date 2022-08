C'era una volta Ubisoft: creatività al potere con Valiant Hearts e Child of Light

Nei suoi anni migliori, Ubisoft ha saputo regalarci delle perle inestimabili: partiamo alla scoperta di uno dei periodi più creativi dell'azienda, da Assassin's Creed 2 a Beyond Good and Evil, passando da Valiant Hearts, Child of Light e Far Cry 3 Blood Dragon.

Con il rinvio a data da destinarso del remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo, il rinvio al 2023 di Avatar Frontiers of Pandora e lo spettro del vaporware che aleggia minaccioso sul progetto di Beyond Good and Evil 2, i fan dell'azienda transalpina guardano con sempre maggiore preoccupazione al futuro di Ubisoft.

In questi decenni, l'azienda diretta da Yves Guillemot ha però dimostrato di essere perfettamente in grado di regalarci delle perle inestimabili e di saper gestire lo sviluppo in contemporanea di kolossal tripla A, gemme indie estremamente originali e progetti sperimentali. Guardando al passato di Ubisoft è davvero impossibile non pensare a quanto importanti siano stati, per l'intera industria dell'intrattenimento digitale, titoli come Assassin's Creed 2 o Beyond Good and Evil, per tacere delle eccezionali esperienze offerteci da Rayman, Valiant Hearts The Great War e Child of Light.

Insieme a Giuseppe Carrabba siamo perciò andati alla scoperta del glorioso passato di Ubisoft per capire quanto sia stato influente il lavoro svolto dal colosso videoludico francese in uno dei suoi momenti più "luminosi" e ispirati.