Ubisoft, azionisti valutano un'acquisizione: ancora report sulla casa di Assassin's Creed

Dopo il report primaverile pubblicato da Bloomberg, si continua a discutere di una possibile acquisizione di Ubisoft, con l'azienda francese che potrebbe seguire il destino di colossi del calibro di Bethesda e Activision.

Un'eventualità che non è stata esclusa dal CEO Yves Guillemot nel corso della presentazione dei risultati registrati nell'ultimo anno fiscale. Con Avatar: Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids: Sparks of Hope e Skull & Bones in arrivo entro la primavera 2023, il futuro di Ubisoft sembra essere denso di appuntamenti e produzioni in arrivo. Tra queste ultime, lo ricordiamo, non figurerà però Prince of Persia: Remake, il cui sviluppo è sostanzialmente ripartito da zero, con il passaggio del progetto ad una diversa software house.



Da Assassin's Creed a Splinter Cell, il patrimonio di IP in possesso di Ubisoft è assolutamente straordinario e rende l'azienda particolarmente attraente per eventuali operazioni di acquisizione. Un tema sul quale si è di recente tornati a discutere, in seguito alla pubblicazione di un report da parte di Dealreporter. Quest'ultimo afferma infatti di aver avuto modo di dialogare con diversi azionisti dell'azienda, che avrebbero riferito di star aspettando una ripresa del valore della compagnia, per poi procedere con la ricerca di un accordo di vendita.



Il target, in particolare, sarebbe quello di circa 60-70 euro per azione, superiore all'attuale valore di circa 48 euro delle azioni Ubisoft. Rispetto all'inizio del 2022, queste ultime hanno infatti perso valore, con il nuovo anno che si era invece aperto a quota 82 euro. La posizione, prosegue Dealreporter, non sarebbe però unanime, con parte degli investitori che vorrebbero invece attendere addirittura un valore di 100 euro per azione. Al momento, la dirigenza di Ubisoft non ha offerto commenti ulteriori in materia.