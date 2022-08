Ubisoft+ potrebbe debuttare presto su Xbox? Annuncio alla Gamescom?

Sono passati molti mesi da quando Ubisoft ha espresso la volontà di portare Ubisoft+ sulle piattaforme di casa Xbox: era appena cominciato gennaio e da allora, oltre a riconfermare il proprio intento, la casa francese non ha mai compiuto il passo definitivo.

Ebbene, il momento del debutto di Ubisoft+ su Xbox potrebbe essere molto vicino: a lasciarlo intendere sono stati i curatori di Aggiornamenti Lumia, che hanno appena condiviso il logo del servizio premium di Ubisoft attraverso i propri profili social, presumibilmente estrapolato dal Microsoft Store. I tempi sono indubbiamente maturi, inoltre ci avviciniamo ad una fiera di alto livello come la Gamescom 2022, un palcoscenico indubbiamente adatto per un annuncio di questo tipo.

Visto che l'argomento potrebbe generare facilmente confusione, ci teniamo a precisare che ad oggi Ubisoft ha confermato solamente l'arrivo di Ubisoft+ su Xbox in qualità di servizio sottoscrivibile a parte, e non la sua inclusione in Xbox Game Pass Ultimate. L'impegno della casa francese nei confronti di Game Pass si sta già concretizzando in questi mesi tramite l'aggiunta costante di nuovi giochi al catalogo: da giugno ad oggi, sono già arrivati Assassin's Creed Origins, For Honor Marching Fire Edition, Far Cry 5 e Ghost Recon Wildlands, e presto toccherà pure a Immortals Fenyx Rising.

A margine, ricordiamo che Ubisoft+ arriverà prima o poi anche su PlayStation, mentre dei cataloghi di PlayStation Plus e Premium c'è già la selezione degli Ubisoft+ Classics. Attualmente Ubisoft+ è disponibile nella sua forma completa solamente su PC (14,99 euro al mese) e Google Stadia (con il multi-access da 17,99 euro).