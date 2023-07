Ubisoft dichiara guerra ai cheater di The Division 2: sospensioni e ban in arrivo

Tempi duri per i cheater: dopo aver dovuto confrontarsi con le 'allucinanti' novità di Ricochet in COD Warzone 2 e Modern Warfare 2, gli imbroglioni stanno per incappare nella nuova ondata di ban e sospensioni appena annunciata da Ubisoft per i giocatori scorretti di The Division 2.

Chi ci segue saprà già che l'Anno 5 Broken Wings di The Division 2 ha introdotto Discesa, una modalità roguelite gratis che premia i giocatori con tante ricompense rare, personalizzazioni speciali e miglioramenti per l'arsenale.

Come rimarcato da Ubisoft in un post appena pubblicato sui social, i cheater stanno sfruttando un bug del nuovo aggiornamento per unirsi a una partita già avviata di Discesa attraverso l'interfaccia di Ubisoft Connect e ottenere, in questo modo, dei bonus di esperienza e ricompense supplementari senza offrire alcun contributo alla squadra.

"Prendiamo questi problemi molto seriamente e vogliamo mantenere un ambiente di gioco equo e piacevole per tutti", spiega il team Ubisoft incaricato di gestire l'ecosistema multiplayer di The Division 2 prima di aggiungere che "abbiamo studiato a fondo la situazione e identificato le persone che hanno utilizzato gli exploit in maniera sistematica. Di conseguenza, imporremo sanzioni adeguate ai giocatori coinvolti, applicandole in conformità con le nostre politiche".

Chi ha sfruttato l'exploit una sola volta riceverà una sospensione di due settimane dai server di The Division 2, con penalizzazioni crescenti fino alla sospensione permanente dell'account. Ubisoft spiega inoltre di voler annullare tutti i progressi compiuti dai cheater con il ripristino forzato degli account dei giocatori imbroglioni.