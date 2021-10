Ubisoft: dipendenti furiosi per la scarsa comunicazione sui temi di cattiva condotta

Non c'è pace per la casa di Assassin's Creed. Dopo che da uno studio è emerso che Ubisoft è la compagnia videoludica più odiata su Twitter, arrivano ora ulteriori lamentele dai dipendenti dell'azienda in merito a come viene gestita la comunicazione interna sui problemi di cattiva condotta.

Sappiamo che più volte Ubisoft è stata accusata di molestie e abusi interni nel corso dell'ultimo anno, motivo per cui la dirigenza aveva assicurato di prendere con maggiore serietà la questione e spingendo i propri dipendenti a segnalare senza timore qualunque forma di atteggiamento inappropriato di cui sono state vittime. Eppure, stando ai racconti di nove membri di Ubisoft (alcuni di questi ex impiegati) riportati dal portale Kotaku, il colosso francese continua a mostrare serie lacune comunicative in tema di condotte inadeguate.

Uno dei dipendenti che hanno parlato con Kotaku spiega di aver fatto rapporto su condotte non corrette attraverso uno dei numerosi sistemi di segnalazione anonima messi a disposizione dall'azienda, senza tuttavia mai ricevere risposta. Un'altra persona afferma di aver provato ripetutamente a mettersi in contatto con l'impresa esterna scelta da Ubisoft per gestire i reclami sui comportamenti inappropriati, solo per riceve come risposta (molte settimane dopo) che il gruppo non avrebbe svolto indagini su quanto segnalato. Ancora, un ulteriore impiegato avrebbe provato ad inviare ai piani alti le sue lamentele sugli atteggiamenti scorretti di alcuni colleghi, venendo rassicurato sul fatto che ci sarebbero state indagini sulla questione da lui sollevata; anche in questo caso non è arrivata nessuna informazione su come la faccenda è stata gestita o eventualmente risolta.

Nonostante l'insoddisfazione dei dipendenti sul sistema di segnalazione creato da Ubisoft, il publisher avrebbe rivelato ad alcuni di loro che fare commenti pubblici sui problemi interni non sarebbero stati tollerati. A tal proposito Kotaku riporta parte di una mail che sarebbe stata inviata allo staff da Christophe Derennes, director di Ubisoft Montreal, che recita: "Le vostre esperienze ed informazioni a cui avete accesso mentre lavorate nel nostro studio non possono essere condivise con l'esterno. Ovviamente ciò non impedisce ai giornalisti di provare a contattarvi. Se ciò accade vi chiediamo di inoltrare la richiesta al nostro Media Relation Officer".

Kotaku ha infine provato a mettersi in contatto con un rappresentante di Ubisoft per commentare la questione, senza tuttavia ricevere alcuna replica.