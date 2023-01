Ubisoft: i dipendenti insorgono in protesta contro le dichiarazioni di Guillemot

Nel suo ultimo preoccupante report finanziario, Ubisoft ha chiarito in maniera inequivocabile di non star navidando in buone acque. Titoli della compagnia come Mario + Rabbids Sparks of Hope non stanno vendendo quanto sperato, Skull & Bones è stato nuovamente rinviato, e nel dietro le quinte pare che siano stati cancellati molti progetti.

Le dichiarazioni del CEO Yves Guillemot, che si è affidato ai suoi dipendenti per risollevare le sorti di Ubisoft, hanno spinto gli sviluppatori del team di Paris ad insorgere in protesta e ad organizzare uno sciopero.

Nello specifico, Guillemot ha affermato che la società sta cercando di tagliare spese per 200 milioni di euro nei prossimi due anni attraverso "ristrutturazioni mirate e dismissione di alcune attività non fondamentali". Guillemot ha ammesso ai dipendenti di aver bisogno della loro "piena energia e impegno per garantire che torniamo sulla strada del successo", prima di aggiungere: "Chiedo anche che ognuno di voi sia particolarmente attento e strategico con le proprie spese e iniziative, per garantire che siamo efficienti e sostenibili".

Queste parole hanno attirato le ire del sindacato Solidaires Informatique, che ha definito i commenti di Guillemot "catastrofici" e ha accusato l'amministratore delegato di pianificare "riduzioni di personale, valutare la chiusura di studi, tagli di stipendio e licenziamenti mascherati".

"In diverse occasioni, il signor Guillemot sta cercando di addossare la colpa (ancora una volta) ai dipendenti; si aspetta che ci mobilitiamo, che 'facciamo tutto da soli', che siamo 'il più sostenibili e snelli possibili'". "Queste parole significano qualcosa: straordinari, pressione manageriale, esaurimento delle energie, ecc. Il signor Guillemot chiede molto ai suoi dipendenti, ma senza alcun compenso".

Lo studio ha affermato che gli stipendi di Ubisoft non sono riusciti a tenere il passo con l'inflazione, che la società non ha implementato una settimana lavorativa di quattro giorni e che non ci sono protezioni per i team di sviluppo "esausti" dopo che i loro progetti sono stati completati.

Il sindacato avanza quindi quattro richieste:

Un aumento immediato del 10% per tutti gli stipendi, indipendentemente dagli aumenti annuali, per compensare l'inflazione. Con le centinaia di milioni di euro ottenuti da Tencent, ci sono soldi nelle casse dei datori di lavoro.

Il miglioramento delle condizioni di lavoro: in particolare, l'attuazione della settimana di quattro giorni.

Trasparenza sull'evoluzione della forza lavoro, sia a livello locale che globale.

Un forte impegno contro i licenziamenti mascherati e la condanna delle politiche manageriali abusive che spingono i dipendenti a dimettersi.

Il sindacato ha poi concluso: "E poiché il signor Guillemot e la sua cricca capiscono solo i rapporti di potere, Solidaires Informatique invita i dipendenti di Ubisoft Paris a scioperare venerdì 27 gennaio nel pomeriggio, dalle 14 alle 18". L'iniziativa coinvolgerà soltanto gli sviluppatori di Ubisoft Paris, che tramite il sindacato avevano già protestato nel 2021 per i casi di abusi sessuali e per gli investimenti, ritenuti costosi, inutili o persino dannosi degli NFT.