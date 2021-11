Ubisoft: i dipendenti lanciano una nuova petizione per porre fine agli abusi interni

Si apre un nuovo capitolo delle controverse vicende che coinvolgono Ubisoft ormai da oltre un anno in termini di cattiva condotta, molestie ed abusi all'interno della compagnia.

Nonostante i dirigenti del colosso francese avessero assicurato ai propri dipendenti che avrebbero preso con assoluta serietà la situazione, moltissimi dipendenti Ubisoft si sono detti furiosi per la scarsa comunicazione interna e il generale silenzio su come vengono gestiti i casi di atteggiamenti inappropriati segnalati ai piani alti dai lavoratori. La risposta ritenuta inadeguata dagli impiegati ha spinto l'organizzazione interna ABetterUbisoft, composta da diversi membri dell'azienda, ad agire nuovamente per fare in modo che la situazioni cambi definitivamente.

"Cento giorni fa abbiamo firmato la nostra lettera aperta ai dirigenti ed impostato quattro richieste chiave. Nessuna di esse è stata rispettata", scrivono su Twitter i rappresentanti del movimento annunciando "una nuova petizione che può firmare qualunque nostro sostenitore". Le richieste alla base della petizione restano le medesime:

Stop alla promozione o agli spostamenti di studio in studio di noti colpevoli senza ripercussioni

Voce in capitolo su come Ubisoft come compagnia deve agire in futuro

Collaborazioni con altre realtà dell'industria per elaborare linee guida su come gestire eventuali abusi futuri

Queste collaborazione devono pesantemente coinvolgere rappresentanti sindacali e dipendenti che non rivestono ruoli dirigenziali.

Un recente sondaggio ha decretato che Ubisoft è la compagnia videoludica più odiata su Twitter, e la vicenda è ancora lontana dal trovare la sua quiete definitiva: vedremo se la nuova petizione dei membri di ABetterUbisoft avrà effetti desiderati.