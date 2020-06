Ubisoft: due dirigenti sospesi dopo le indagini per cattiva condotta

Terremoto nell'industria dell'intrattenimento. Dopo l'allontanamento da Dying Light 2 di Chris Avellone, che secondo la testimonianza di una donna si sarebbe reso colpevole di molestie sessuali, simili accuse hanno coinvolto anche i dirigenti di Ubisoft i dirigenti di Ubisoft.

Lo scorso 22 giugno il Product and Brand Marketing Manager Andrien Gbinigie è stato accusato di violenza sessuale, fatto che ha poi negato in un post su Medium ora irreperibile. Qualche giorno più tardi, il 24 giugno, il Creative Director di Assassin's Creed Valhalla Ashraf Ismail ha annunciato d'aver lasciato Ubisoft a seguito delle accuse di infedeltà.

Dopo questi fatti, il 25 giugno la casa francese ha dato il via a delle indagini avvalendosi di consulenti esterni per far luce sui comportamenti dei propri dipendenti, e a quanto pare hanno già prodotto i primi risultati. Secondo Bloomberg sono stati sospesi due esecutivi, ovvero i Vice Presidenti Tommy François e Maxime Béland. Entrambi ricoprivano una carica di alto rilievo, dal momento che supervisionavano lo sviluppo dei giochi negli studi internazionali di Ubisoft. Stando al report, François e Béland avevano ricevuto almeno tre accuse di cattiva condotta a testa, e al momento sono sotto investigazione. In un comunicato inviato a GameSpot, un portavoce di Ubisoft ha confermato la sospensione dei due esecutivi, ma ha chiarito che non verranno fatti ulteriori commenti in merito durante le indagini.