Ubisoft ha trovato due sostituti per Yannis Mallat, ex responsabile di Ubi Canada

Yannis Mallat, direttore della divisione canadese di Ubisoft, ha lasciato la compagnia a inizio luglio a seguito dello scandalo molestie che lo ha visto protagonista insieme ad altri dirigenti dell'azienda. Il publisher ha però già trovato nuove figure professionali che andranno a guidare gli studi attivi in Canada.

Nello specifico Christophe Derennes è ora responsabile degli studi di Montreal mentre Christine Burgess Quemard si occuperà di gestire gli altri studi presenti nel paese. Christophe Derennes lavora in Ubisoft da 23 anni nel ruolo di Vice Presidente Esecutivo della produzione e si occuperà da questo momento di gestire tutti i progetti sviluppati dagli studi di Montreal, tra cui Assassin's Creed Valhalla.

Christine Burgess Quemard, ex direttore esecutivo della produzione a livello mondiale, gestirà invece i team di Halifax, Quedec, Toronto e Winnipeg al lavoro negli anni su progetti come Splinter Cell Blacklist, Assassin's Creed Syndicate, Starlink Battle For Atlas e il futuro Far Cry 6, sviluppato proprio da Ubi Toronto.

Al momento i due esecutivi non hanno ricevuto una nomina ufficiale ma alcuni dipendenti hanno fatto sapere di essere stati informati dei cambi al vertice, dunque è solamente questione di tempo prima che l'azienda annunci i nuovi manager operativi della divisione canadese.