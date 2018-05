Ubisoft E3 2018: conferenza commentata in italiano lunedì 11 giugno alle 23:00

Seguendo le orme degli scorsi anni, anche Ubisoft sarà presente all'E3 di Los Angeles: il publisher francese approfitterà della fiera americana per rivelare le ultime novità sui principali prodotto della prossima stagione. Per l'occasione, commenteremo la conferenza Ubisoft in diretta su Twitch a partire dalle 23:00 di lunedì 11 giugno.

Ubisoft approfitterà della fiera di Los Angeles per svelare ufficialmente Tom Clancy's The Division 2, oltre ad avere in programma un annuncio relativo a For Honor. Spazio anche a Beyond Good & Evil 2, Skull & Bones e probabilmente a nuove IP, inoltre si mormora dei possibili reveal di Watch Dogs 3 e Splinter Cell. E per quanto riguarda il nuovo Assassin's Creed? Sembra troppo presto per saperne di più, nonostante i tanti rumor delle ultime settimane che vorrebbero il gioco ambientato in Grecia.

