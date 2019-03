Anche Ubisoft sarà all'E3 2019: ecco le date e gli orari della conferenza

Dopo aver assistito al matrimonio tra Ubisoft e Google Stadia, i vertici dell'azienda francese confermano sulle pagine dei propri canali social di voler organizzare una conferenza in coincidenza dell'apertura dell'E3 2019.

Lo show Ubisoft andrà in scena lunedì 10 giugno e partirà ufficialmente alle 21:00 italiane. Nel corso dell'evento, come ogni anno assisteremo a delle performance dal vivo, qualche premiere mondiale e tanti filmati di gioco che apriranno una finestra sulle dimensioni digitali che il colosso transalpino conta di lanciare sul mercato tra la seconda metà del 2019 e la prima metà del 2020 su PC, console e sistemi mobile.

Di progetti da poter mostrare al grande pubblico della kermesse videoludica di Los Angeles, i vertici di Ubisoft ne hanno davvero tanti se consideriamo i già annunciati Beyond Good & Evil 2 o Skull & Bones e i più che probabili capitoli futuri di Far Cry, Splinter Cell, Watch Dogs e Assassin's Creed. E questo, senza citare le proprietà intellettuali inedite che, presumibilmente, esordiranno sul mercato in coincidenza con il lancio di PS5 e Xbox Scarlett, così come di Google Stadia.

Per rispondere a queste e ad altre domande, quindi, non ci resta che attendere il 10 giugno per assistere alla conferenza E3 2019 di Ubisoft. Se vorrete, noi saremo qui a seguire in diretta l'evento per fornirvi un'ampia copertura su tutti gli annunci provenienti da questa conferenza e da tutti gli altri show previsti durante la kermesse losangelina di metà giugno.