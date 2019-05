Ubisoft E3 2019: rumor, annunci e speculazioni in un video

Scopriamo insieme cosa possiamo aspettarci dalla conferenza Ubisoft in programma durante il prossimo E3 di Los Angeles e prevista per lunedì 10 giugno alle 22:00, ora italiana. Anche il celebre publisher infatti non può permettersi cali di attenzione.

L'assenza di Sony all'E3 infatti rappresenta un'importantissima occasione per i concorrenti di catalizzare l'attenzione su di sé, e se Microsoft ha ovviamente l'enorme vantaggio di poter dare le prime informazioni sul nuovo modello di Xbox, Square Enix sta preparando una conferenza che si profila di una portata gigantesca, visto che ora è ufficiale la presentazione di Marvel's Avengers all'E3.

La software house inoltre potrà contare anche su un nome come Final Fantasy VII Remake che sarà protagonista dell'E3 con nuove informazioni annunciate nei giorni scorsi, in arrivo proprio durante la kermesse losangelina.

Vietato sbagliare dunque per Ubisoft, che deve necessariamente giocarsi bene le sue carte con The Division 2, Ghost Recon Breakpoint, i nuovi aggiornamenti di Assassin's Creed Odyssey... e poi? Cosa possiamo aspettarci dalla software house durante l'E3? Voi in cosa sperate? Il tanto rumoreggiato Assassin's Creed Ragnarok? O magari un nuovo capitolo di Watch Dogs? Noi ve ne parliamo nel nostro nuovo video, che trovate come di consueto in cima alla news. Voi, raccontatecelo nei commenti!