Ubisoft sarà all'E3 2023? 'Se si farà', afferma Yves Guillemot

Dopo la cancellazione dell'edizione 2022, l'Electronic Entertainment Exposition si prepara a fare il suo ritorno quest'anno, con un nuovo evento in programma per il prossimo giugno. L'ESA sta portando avanti l'organizzazione e dettagli più precisi sui partecipanti verranno rivelati nel corso dei prossimi mesi.

Già ora tuttavia non mancano voci poco incoraggianti sullo svolgimento della nuova edizione: Sony, Microsoft e Nintendo potrebbero non essere all'E3 2023, sebbene per il momento non ci siano conferme definitive sull'effettiva assenza o meno dei tre più grandi colossi dell'industria videoludica. Una compagnia che però si dice certa della sua presenza è Ubisoft, sempre che l'evento si svolga a tutti gli effetti. Durante una recente conference call con gli azionisti, il CEO Yves Guillemot ha infatti dichiarato che "se l'E3 si svolgerà, saremo lì ed avremo un sacco di cose da mostrare".

Non è chiaro il motivo per cui il CEO di Ubisoft si sia riferito all'E3 parlando al condizionale, dato che l'evento per il momento sembra essere ben più che confermato, in ogni caso c'è la certezza che l'azienda francese sarà presente alla kermesse losangelina a giugno, pronta a mostrare novità ed aggiornamenti sui principali giochi in cantiere.

Gli organizzatori tra l'altro stanno già guardando al futuro, oltre l'edizione di quest'anno: l'ESA ha prenotato il Convention Center anche per l'E3 2024 e 2025, segno di come ci siano piani a lungo termine per lo storico evento videoludico.