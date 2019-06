Ubisoft all'E3: previsto l'annuncio di Pioneer e di un gioco in stile BOTW?

Dopo aver riferito di aspettarsi Ghost Recon Breakpoint su Stadia, Jason Schreier di Kotaku si è detto certo della volontà di Ubisoft di annunciare due nuove proprietà intellettuali durante l'E3 2019.

In base alle informazioni in possesso dell'editore di Kotaku, il colosso videoludico transalpino approfitterà della vetrina mediatica concessa dall'E3 losangelino per ripresentare il progetto di Pioneer, la demo sci-fi intravista in Watch Dogs 2, e una nuova avventura a mondo aperto che ricalcherà la formula utilizzata (con il plauso di pubblico e critica) da Nintendo con il capolavoro fantasy di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Il reboot del progetto di Pioneer, a detta di Schreier, sarà spinto dal motore grafico di Rainbow Six Siege e assumerà la forma di uno sparatutto multiplayer incentrato sulla cooperativa. Quanto all'avventura simile a BOTW, i rumor raccolti dall'editore di Kotaku si ricollegano al progetto in sviluppo presso una delle numerose sussidiarie di Ubisoft con il nome in codice di Orpheus: questo titolo, esattamente come Breath of the Wild, dovrebbe offrire un'esperienza di gioco tipicamente action adventure, e quindi prevedere un ampio mondo liberamente esplorabile e una progressione ruolistica della trama e degli elementi da sbloccare e potenziare per il proprio equipaggiamento. La conferenza Ubisoft dell'E3 2019 è fissata per le ore 22:00 italiane di lunedì 10 giugno.