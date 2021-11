Ubisoft Entertainment Center apre nel 2025, avrà anche un parco a tema

Ubisoft ha annunciato di voler aprire il suo centro d'intrattenimento ufficiale entro il 2025. Si tratta di un progetto enorme ed ambizioso, che in seguito includerà anche un parco a tema su vasta scala in cui saranno racchiusi tutti i principali franchise e figure iconiche che hanno fatto la storia della compagnia d'Oltralpe.

Come rivelato all'interno di un comunicato stampa, l'azienda afferma che aprirà il suo primo Ubisoft Entertainment Center presso Studios Occitanie Méditerranée nel 2025. Il centro sarà situato a circa 40 minuti di auto dalla città di Montpellier e includerà uno studio cinematografico professionale, molteplici offerte di intrattenimento, nonché vendita al dettaglio, ristoranti e ospitalità di vario genere.

"Studios Occitanie è entusiasta di diventare la prima location per l'innovativo concetto di Entertainment Center di Ubisoft", ha affermato Bruno Granja, fondatore di Studios Occitanie. "Il videogioco è cresciuto fino a diventare la più grande forma di intrattenimento. Ha senso collaborare con il principale editore di giochi francese per creare un nuovo tipo di esperienza immersiva che celebra la cultura del gaming".

Per dar vita al suo progetto, Ubisoft collaborerà inoltre con la società di design e produzione Storyland Studios, e si avvarrà della tecnologia Wander di Alterface: "Grazie alla tecnologia Wander, stiamo creando opportunità illimitate per gli ospiti che desiderano interagire con la nostra esperienza a un livello più profondo, in modo interattivo, personalizzato e in continua evoluzione", ha dichiarato il Product Manager di Alterface, Etienne Sainton.

Continua dunque l'espansione e la ramificazione degli interessi di Ubisoft all'interno dell'industria videoludico e dell'intrattenimento in generale. La compagnia francese ha recentemente aperto un nuovo studio a Sherbrook, in Canada.