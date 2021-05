Ubisoft+ si evolve: arrivano le Ricompense e una nuova interfaccia

Mentre prosegue l'indagine di mercato sull'eventuale introduzione di diverse diverse fasce di prezzo per Ubisoft+, l'azienda francese aggiorna l'offerta riservata agli iscritti al proprio servizio in abbonamento su PC introducendo una nuova interfaccia e un sistema di Ricompense.

Con un messaggio condiviso sulle pagine del sito ufficiale di Ubisoft, i rappresentanti della compagnia transalpina annunciano infatti che a partire da oggi, martedì 25 maggio, l'abbonamento a Ubisoft+ offrirà ogni mese delle ricompense su PC e darà accesso a un'interfaccia completamente rinnovata per poter fruire in maniera più agevole degli oltre 100 giochi disponibili per gli iscritti, ad esempio con l'aggiunta di schede che presentano dei consigli di gioco.

Quanto alle Ricompense, il sistema elaborato da Ubisoft si basa sul tempo trascorso dagli abbonati al servizio: "Il tuo primo giorno su Ubisoft+ ti farà sbloccare una ricompensa a tua scelta. Col passare del tempo, progredirai attraverso i quattro gradi Bronzo, Argento, Oro e Platino, ottenendo maggiori ricompense con ogni nuovo grado raggiunto. Il numero di mesi da abbonato che hai già accumulato verrà conteggiato per stabilire il grado delle Ricompense".

I bonus ingame di Ubisoft+ previsti previsti includono oggetti personalizzati, potenziamenti e altri benefici da ottenere all'interno degli universi digitali di giochi come Watch Dogs Legion, Rainbow Six Siege, The Division 2 e molti altri titoli. Per riscattare le Ricompense, basta accedere a Ubisoft Connect su PC o visitare Ubisoft+ online e accedere alla relativa pagina per sbloccare i bonus accumulati con il proprio abbonamento.

Tutte le Ricompense ottenute saranno a disposizione dei giocatori per sempre e, di conseguenza, non scadranno alla conclusione del proprio abbonamento: presto, le ricompense in questione saranno disponibili anche su Google Stadia e Amazon Luna negli Stati Uniti e, successivamente, nel resto del mondo.