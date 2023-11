Ubisoft che fai? Pubblicità in-game su Assassin's Creed, i giocatori non la prendono bene

Sta facendo molto rumore la mossa di Ubisoft di lanciare pubblicità in-game nei vecchi giochi di Assassin's Creed per promuovere gli sconti del Black Friday sulla serie. Una mossa, questa, che molti considerano troppo aggressiva.

Ricapitoliamo: un video che sta circolando su Reddit, ResetERA e altri forum e social network mostra uno splash screen promozionale delle offerte Black Friday di Assassin's Creed, fino a qui niente di strano se non fosse che l'ads si è aperto in Assassin's Creed Odyssey durante il gameplay, dal nulla, interrompendo di fatto l'azione del gioco.

Molti stanno giudicando troppo invasiva questa forma di advertising, sopratutto in un gioco completo premium. Oltretutto, lo splash screen non è apparso prima di iniziare o giocare o magari durante un caricamento ma nel mezzo dell'azione, senza alcun preavviso e spezzando completamente il ritmo di gioco.

Probabilmente si tratta solamente di un test, tuttavia i giocatori come detto non hanno gradito particolarmente questa forma di advertising. Ubisoft potrebbe dunque tenere conto di questi commenti per migliorare e ottimizzare il sistema di ads, magari riproducendo il video sponsorizzato in un piccolo riquadro anziché a schermo intero come avvenuto in questo caso.

Assassin's Creed Mirage è in sconto per il Black Friday, nel caso foste interessati all'acquisto.