Ubisoft: Far Cry 5 e Assassin's Creed Valhalla in sconto nei nuovi Saldi Ubisoft Montreal

Nel lanciare la nuova tornata di Saldi Ubisoft, il colosso videoludico francese rende omaggio al talento della propria sussidiaria di Montreal con tanti sconti sui giochi sviluppati dalla software house canadese, come Far Cry 5 a Assassin's Creed Valhalla.

L'ultima iniziativa promozionale dell'azienda transalpina coinvolge infatti tutti i titoli sviluppati da Ubisoft Montreal e le relative espansioni, con sconti fino all'80% sul prezzo di listino. Eccovi allora alcuni dei titoli che rientrano nell'iniziativa, come i già citati Assassin's Creed Valhalla e Far Cry 5, ma anche Rainbow Six Siege, For Honor e tutti i capitoli "classici" della saga di Assassin's Creed:

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition, -67% a 9,90 €

Assassin's Creed Valhalla, -25% a 44,99

Tom Clancy's Rainbow Six Siege, -60% a 8,00 €

Far Cry 5 Gold Edition, -80% a 18,00 €

For Honor, -80% a 4,00 €

Far Cry 5, -80% a 12,00

Assassin's Creed Unity, -85% a 4,50 €

Assassin's Creed Origins - Gold Edition, -80% a 18,00 €

Assassin’s Creed II, -70% a 3,00 €

I Saldi Ubisoft Montreal sono già attivo sullo Store Ubisoft e lo rimarranno fino a giovedì 22 aprile. A chi ci segue, ricordiamo infine che l'azienda francese ha fissato le date e l'orario dell'evento Ubisoft Forward dell'E3 2021.