Ubisoft farà un grande annuncio legato a For Honor durante l'E3 2018

C'è grande fermento attorno a For Honor di Ubisoft: questo fine settimana può essere giocato in maniera completamente gratuita su tutte le piattaforme, mentre la Stagione 6, Hero's March, prenderà il via il prossimo 17 maggio. Le novità, tuttavia, potrebbero non essere finite qui.

Durante una trasmissione andata in onda nel corso della giornata di ieri, gli sviluppatori hanno parlato dello stato del gioco e dei cambiamenti in arrivo nelle prossime settimane con l'inizio della nuova stagione. Tra le altre cose, hanno anche menzionato alcune novità troppo grandi per poter essere annunciate in un semplice livestream, al punto che verranno svelate in occasione dell'E3 2018 che si svolgerà il prossimo mese a Los Angeles. Hanno inoltre chiarito che non si tratterà, semplicemente, di un nuovo eroe giocabile.

Dal momento che l'affermazione è stata effettuata parlando del gioco stesso e della sua evoluzione, è altamente improbabile che abbiano fatto riferimento ad un sequel. Dopotutto, For Honor è uscito appena un anno fa ed è un game as a service, destinato a crescere almeno per qualche altro anno. Alla luce di ciò, è molto più probabile che possa trattarsi di una grossa espansione, sebbene non ci sia stata nessuna conferma al riguardo.

Per scoprire cosa hanno in serbo per noi gli sviluppatori, dovremo pazientare poco più di un mese. La conferenza di Ubisoft si svolgerà lunedì 11 giugno alle ore 22:00. Tra i titoli già confermati, c'è anche Tom Clancy's The Division 2.