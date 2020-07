Ubisoft Forward il 12 luglio: seguitelo con Everyeye, Watch Dogs 2 e drop gratis!

Tra poco più di ventiquattro ore Ubisoft ci darà un assaggio dei suoi giochi per la prossima generazione di console durante lo show Ubisoft Forward. Un evento di quelli importanti, che la nostra redazione non mancherà di seguire e commentare in italiano in diretta sul canale Twitch di Everyeye.

Ubisoft Forward prenderà il via alle ore 21:00 di domani 12 luglio, ma i nostri redattori vi aspetteranno sul canale Twitch di Everyeye già a partire dalle ore 18:00, per una lunga diretta che trasformerà quella di domani in una serata memorabile. Ci sarà così modo di seguire e commentare anche il pre-show, durante il quale il team di Ubisoft giocherà al nuovo Trackmania, svelerà informazioni sui compagni di squadra governati dall'IA in arrivo in Ghost Recon Breakpoint, analizzerà gli Easter egg di The Division 2 e fornirà qualche notizia su Just Dance 2020. Dalle 21:00 verrà invece dato ampio spazio ad Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion e Far Cry 6, fresco di annuncio e valorizzato dalla partecipazione di Giancarlo Esposito nei panni del villain.

Siamo lieti inoltre di confermare che i Twich Drops gratis saranno attivi anche sul canale Twitch di Everyeye. Queste le ricompense previste, tra le quali spicca ovviamente Watch Dogs 2 per PC gratis.

Watch Dogs 2 per PC - guarda 1 minuto

Giacca Ubisoft Forward per Watch Dogs Legion - guarda 20 minuti

Pacchetto Chiavi Cassa Abiti per Tom Clancy's The Division 2 - guarda 30 minuti

Bagliore di luna, ascia esclusiva di Assassin's Creed Valhalla - guarda 40 minuti

Assicuratevi d'aver collegato correttamente il vostro profilo Twitch all'account Uplay personale tramite la pagina ufficiale dei Twitch Drops di Ubisoft, un requisito indispensabile per ottenerli. Già che ci siete, in attesa dell'evento, date anche un'occhiata ai saldi di Ubisoft Forward.