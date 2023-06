Ubisoft Forward 2023: tutti i giochi confermati, rumor e previsioni

Dopo gli gli ultimi, difficili mesi, Ubisoft ha la possibilità di riacquistare la fiducia dei propri videogiocatori con l'Ubisoft Forward 2023, uno degli eventi più attesi di questa calda estate videoludica. Ecco tutto ciò che sappiamo sui giochi che saranno presenti allo show.

L'appuntamento l'Ubisoft Forward 2023, che verrà trasmesso in diretta da Los Angeles, è fissato per le ore 19:00 di lunedì 12 giugno. I nostri Giuseppe Arace e Ilaria "Sam" Gentili saranno sul posto per seguire l'evento in presenza, raccontandovi tutto ciò che c'è da sapere su TikTok, Instagram, Facebook, YouTube e Telegram, mentre il resto della redazione vi farà compagnia dalla studio di Milano sul canale Twitch di Everyeye.

Cosa possiamo aspettarci dall'Ubisoft Forward? La compagnia francese ha già aizzato l'hype confermando la presenza di una cospicua schiera di attesissimi titoli. Tanto per cominciare, tornerà a mostrarsi Assassin's Creed Mirage, nuovo episodio della serie che a partire dal prossimo 12 ottobre segnerà un ritorno alle meccaniche originarie, concentrandosi sullo stealth, il parkour e la dimensione avventurosa. Ad affiancarlo ci sarà Assassin's Creed Codename Jade, capitolo ambientato nell'Antica Cina e destinato ai soli dispositivi mobili iOS e Android. Presentato come un progetto AAA, si è fatto vedere l'ultima volta in occasione dell'annuncio avvenuto all'Ubisoft Forward 2022, dunque c'è la seria possibilità che venga annunciata la data d'uscita. Certa anche la presenza di Assassin's Creed Nexus VR, gioco in Realtà Virtuale in arrivo entro la fine di quest'anno su Meta Quest 2, 3 e Pro.

Non solo Assassini, all'evento di Ubisoft ci sarà, finalmente oseremmo aggiungere, anche Avatar Frontiers of Pandora, un gioco che non si fa vedere dalla presentazione dell'E3 2021 e che ha già saltato la finestra di lancio annunciata per il 2022. Dopo tutto questo tempo, l'unico dettaglio ufficiale emerso riguarda la collocazione cronologica (i fatti di svolgeranno durante il salto temporale avvenuto poco dopo l'inizio del film Avatar: La Via dell'Acqua), dunque siamo molto ansiosi di vederlo in azione per davvero e di conoscere una data. L'ultimo gioco confermato risulta essere The Crew Motorfest, nuovo episodio della serie motoristica open-world multiplayer che, nonostante non abbia mai goduto di un successo scoppiettante, può fare affidamento su una community fedele e affiatata. All'Ubisoft Forward ci aspettiamo un gameplay esteso e una data di lancio (al momento è previsto in un generico 2023).

Questi cinque nomi hanno senz'altro le carte in regola per rendere l'evento accattivante, ma siamo sicuri che non saranno gli unici presenti. Cos'altro possiamo aspettarci dunque? Al momento non si segnalano rumor di rilievo in merito all'Ubisoft Forward (ma mai dire mai, conoscendo la casa francese e la sua lunga storia di leak pre-show), ma ci auguriamo - per non dire esigiamo - novità su Skull & Bones, simulatore di battaglie navali in balia di uno sviluppo difficoltoso da quasi una decade. Rinviato molteplici volte, è ora previsto nell'attuale anno fiscale, dunque non può permettersi di saltare questo appuntamento. Ci sembra doverosa un'apparizione anche per il free-to-play The Division Heartland, così come diamo per scontata una comparsata di xDefiant.

Per Beyond Good & Evil 2 quasi non ci speriamo più, mentre per The Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo teniamo le aspettative basse poiché il suo sviluppo è ripartito da zero e potrebbe necessitare ancora di un po' di tempo prima di trovarsi in una forma presentabile. Infine, chiudiamo con la speranza di vedere finalmente Splinter Cell Remake, annunciato a fine 2021 e in lavorazione presso Ubisoft Toronto su Snowdrop Engine, e lo Star Wars di Massive, il cui sviluppo procede spedito verso la rumoreggiata finestra di lancio fissata a inizio 2024.