Ubisoft Forward 2023: presenti Assassin's Creed Mirage e Avatar Frontiers of Pandora!

L'evento da Los Angeles dell'Ubisoft Forward 2023 si terrà tra pochi giorni, e così il colosso videoludico francese rimette in moto la propria macchina promozionale per solleticare la curiosità degli appassionati con un teaser che mostra alcuni dei protagonisti dello show estivo.

Dopo aver confermato la mancata partecipazione di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake, la macchina organizzativa di Ubisoft coglie l'opportunità offertagli dal nuovo teaser per preannunciare l'arrivo di importanti novità su tre dei giochi più attesi della compagnia transalpina.

Scorrendo le scene della clip, scopriamo infatti che nella cornice dell'Ubisoft Forward 2023 assisteremo ai "Live Reveal" di Assassin's Creed Mirage, Avatar Frontiers of Pandora e The Crew Motorfest. All'action adventure con protagonista Basim, all'esperienza open world a tinte sci-fi di Massive Entertainment e all'arcade racing di Ivory Tower si aggiungeranno altri titoli, anche se Ubisoft preferisce mantenere il più stretto riserbo sulle IP protagoniste delle restanti World Premiere. La speranza dei fan è quella di ricevere delle novità sullo sviluppo del già annunciato Remake di Splinter Cell o del kolossal di Star Wars curato dagli autori di The Division, con sullo sfondo la sempre più remota possibilità di un ritorno sulle scene di Beyond Good & Evil 2. E voi, quali sorprese vorreste ricevere da Ubisoft?

Per scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Ubi non ci resta che attendere fino alle ore 19:00 italiane di lunedì 12 giugno e assistere allo spettacolo approntato dal publisher e sviluppatore transalpino con l'Ubisoft Forward 2023.