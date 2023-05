Ubisoft Forward 2023: quando e dove seguire l'evento da Los Angeles

Anche Ubisoft contribuirà ad alzare la temperatura di quella che si preannuncia come una caldissima estate videoludica. Lo farà con un evento tutto suo, l'Ubisoft Forward 2023, che verrà trasmesso direttamente da Los Angeles. Siete pronti? Ecco tutto quello che sappiamo e dove seguire la conferenza.

La nuova edizione dell'Ubisoft Forward si svolgerà nella giornata di lunedì 12 giugno in quel a Los Angeles. La casa francese non ha ancora svelato a che ora comincerà la trasmissione, ma con tutta probabilità prenderà il via quando da noi sarà tardo pomeriggio/sera. Sarà nostra premura avvisarvi in merito all'orario d'inizio, nel frattempo possiamo anticiparvi che i nostri prodi Giuseppe Arace e Ilaria "Sam" Gentili seguiranno l'evento in presenza nella città degli angeli, con l'obiettivo di raccontarvi con puntualità e accuratezza le loro impressioni sui giochi mostrati, mentre il resto della redazione seguirà l'evento dallo studio di Milano, ovviamente in live sul canale Twitch di Everyeye, dove siete tutti invitati!

La nostra ciurma si collegherà con netto anticipo rispetto all'inizio dello show, per discutere degli annunci dei giorni precedenti (prima di Ubisoft Forward avranno luogo anche il Summer Game Fest di Geoff Keighley e l'Xbox Games Showcase di Microsoft, tra gli altri), commentare gli ultimi rumor e condividere speranze e aspettative relative a Ubisoft, che ha senza dubbio molte cose da chiarire. La casa francese non se la sta passando molto bene ultimamente, tra ingenti perdite finanziarie e progetti dispersi o nebulosi. Che fine ha fatto Avatar: Frontiers of Pandora? Vedremo mai Skull & Bones? Quando esce Assassin's Creed Mirage? il Remake di Prince of Persia: The Sands of Time esiste ancora? Come procede lo sviluppo del remake di Splinter Cell?

Nella speranza di trovare risposta a tutte queste domande e di ricevere qualche sorpresa inaspettata, vi rinnoviamo l'invito ad unirvi sul canale Twitch di Everyeye lunedì 12 giugno per seguire assieme a noi l'Ubisoft Forward. Nell'attesa iscrivetevi al canale e attivate la ricezione delle notifiche, inoltre monitorate anche i nostri profili su TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, oltre al canale Telegram dell'Orda di Everyeye, per rimanere aggiornati su tutte le avventure losangeline di Giuseppe e Sam!