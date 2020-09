Ubisoft Forward: in arrivo altri annunci, reveal e video gameplay nel prossimo evento

Al termine dell'Ubisoft Forward del 10 settembre che ha svelato il gameplay di Immortals Fenyx Rising e presentato progetti come Prince of Persia Le Sabbie del Tempo e Riders Republic, l'azienda francese ha confermato di avere in serbo ulteriori sorprese.

A delineare la strategia comunicativa del colosso videoludico transalpino è Youssef Maguid: il presentatore dell'ultimo Ubisoft Forward ha infatti chiuso l'evento digitale specificando che è già previsto un nuovo spettacolo digitale con World Premiere e approfondimenti sui giochi già annunciati.

Nel confermare l'arrivo di ulteriori annunci nel corso del prossimo appuntamento con la community, Maguid non offre però dei chiarimenti sulla data in cui avrà luogo questo nuovo evento. A chi ci segue, ricordiamo però che il primo Ubisoft Forward ha avuto luogo due mesi fa, il 12 luglio, e ha fatto da sfondo al reveal di Far Cry 6. Rispettando le medesime tempistiche, il terzo evento di Ubisoft potrebbe perciò avere luogo tra novembre e dicembre, anche se l'uscita delle console nextgen e di titoli come Assassin's Creed Valhalla e Immortals Fenyx Rising potrebbe indurre le alte sfere di Ubi ad anticipare o posticipare tale show.

Oltre al già citato Far Cry 6 e alla presentazione del gameplay, sempre in linea puramente teorica l'evento potrebbe fare da cornire all'annuncio del ritorno di Splinter Cell su nextgen, a un video approfondimento su Rainbow Six Quarantine o magari all'attesissimo reveal della data d'uscita di Beyond Good & Evil 2. E voi, quali sorprese vorreste ricevere nel prossimo Ubisoft Forward? Fatecelo sapere con un commento.