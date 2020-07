Ubisoft Forward: a breve un altro episodio con nuovi annunci e sorprese

Tra gli annunci fatti nel corso della serata all'Ubisoft Forward, evento digitale dell'azienda francese, c'è stato anche il reveal di un secondo episodio che andrà in onda prossimamente e durante il quale potremo scoprire nuovi dettagli sugli altri giochi in arrivo nei prossimi mesi.

Ad annunciarlo è stato il CEO Yves Guillemot, che in chiusura della conferenza ha confermato l'arrivo di un secondo appuntamento dedicato ai giochi della software house di cui non si è parlato questa sera. Possiamo quindi aspettarci che all'evento in arrivo prossimamente scopriremo qualcosa di più sui grandi assenti di questa sera come Roller Champions, Gods & Monsters, Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine e Skulls and Bones. Non è da escludere inoltre che proprio in occasione di questo secondo evento si possa assistere ad un primo filmato di gameplay di Far Cry 6, appena annunciato con un trailer che vede protagonista il villain interpretato da Giancarlo Esposito, e al lancio ufficiale della versione definitiva di Hyper Scape, attualmente in open beta su PC.

